Новое лицо: блогер Иришка Чики-Пики сделала пластическую операцию

Блогер Иришка Чики-Пики сделала блефаропластику

Скандально известная блогер Иришка Чики-Пики (настоящее имя — Ирина Ильина. — Прим. ред.) легла под нож пластического хирурга. Кадрами после преображения она уже поделилась на своей странице в социальных сетях.

На снимке 41-летняя Ирина позирует в ярко-розовой футболке с аккуратной укладкой. Подписчики сразу заметили, что блогер сделала блефаропластику.

В описании к посту инфлюенсер поблагодарила своего врача и пообещала в ближайшее время подробно рассказать обо всех деталях хирургического вмешательства.

Ирина прославилась в интернете благодаря роликам о маргинальной жизни. Несмотря на неоднозначный контент, она быстро завоевала популярность и стала частой гостьей федеральных ток-шоу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что недавно на новую пластическую операцию решилась и телеведущая Дана Борисова. В социальных сетях она опубликовала фото, на которых у нее видны швы возле ушей, но врачи уверяют, что заживление идет хорошо.

