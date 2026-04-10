Один человек погиб в результате хлопка в шахте в Ростовской области

Светлана Стофорандова

Еще трое получили ранения.

Фото: MAX/Прокуратура Ростовской области

Прокуратура начала проверку после обрушения на шахте «Шерловская-Наклонная»

В Красносулинском районе Ростовской области в результате обвала горной породы на шахте «Шерловская-Наклонная» один человек погиб, и трое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по региону в мессенджере MAX.

«По данным следствия, 10 апреля 2026 года при проведении работ по заряжению забоя монтажной камеры в шахте, расположенной в Красносулинском районе, произошел хлопок. В результате происшествия один из работников погиб, троим оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении ведомства в МАХ.

Региональная прокуратура уже начала масштабную проверку, об этом ведомство сообщило в мессенджере MAX.

«Прокуратурой организована проверка в связи с обрушением породы на шахте „Шерловская-Наклонная“. Установлено, что 10 апреля 2026 года на угольной шахте „Шерловская-Наклонная“ в Красносулинском районе произошло обрушение горной породы», — говорится в сообщении.

На место происшествия оперативно прибыл городской прокурор Сергей Чабров для координации работы экстренных служб. Специалисты намерены выяснить, как на предприятии соблюдались нормы охраны труда, а также установить точные причины и все обстоятельства произошедшего.

«Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по указанному факту следственным органом», — отметили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки ВСУ по шахте в Луганской Народной Республике (ЛНР) в ней остались заблокированы 41 человек. Люди оказались под землей без света, однако связь с ними не прерывалась. Благодаря работе экстренных служб их уже удалось переместить на безопасный уровень.

