Путешествие на поезде: в Манеже открылась выставка в честь основателя ЛДПР

Посетить экспозицию можно до 23 апреля.

В столичном Манеже открылась выставка, приуроченная к 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

Экспозиция проходит в формате путешествия на символическом поезде. Станции — ключевые вехи в жизни политика. Посетители увидят редчайшие экспонаты. К примеру, агитационную машину — «буханку» УАЗ 452 — с громкоговорителем, на которой Жириновский ездил в первые годы существования партии.

«Жириновский мечтал об обществе, где будет править инициатива, где будет экономика, основанная на знаниях, где будет уважение к человеку труда, к человеку старшего возраста, где будет снова лучшая в мире система образования. И мы действительно делаем все, чтобы его прогнозы стали реальностью», — сказал председатель Либерально-демократической партии (ЛДПР) России Леонид Слуцкий.

Каждый день на выставке будут проходить дискуссии с участием различных экспертов. Посетить экспозицию можно до 23 апреля.

