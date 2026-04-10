Долгожданная встреча: кот вернулся к хозяйке спустя пять лет после исчезновения

|
Животное считали похищенным, но случайное сообщение в социальной сети помогло восстановить семью.

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В британском городе Челластон кот по имени Бодхи воссоединился со своей владелицей Даниэль Арм спустя пять лет после своего загадочного исчезновения в июле 2021 года. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина уже не надеялась увидеть питомца, пока с ней не связалась жительница Садбери, обнаружившая кота в 20 милях от его прежнего дома. Бодхи пропал вместе со своим братом Брэксоном, когда они были еще котятами, и хотя второго питомца нашли быстро, поиски Бодхи затянулись на годы.

Даниэль Арм рассказала, что момент встречи с любимцем был похож на сцену из кинофильма. Когда она позвала кота по имени, он сразу узнал ее, начал мурлыкать и тереться головой о хозяйку.

«Я разрыдалась, я была в таком шоке. Не так много кошек пропадают на такой долгий срок и возвращаются — это казалось нереальным», — призналась Арм.

По мнению владелицы, ее любимцы стали жертвами «кошачьих воров», так как в тот период в районе Челластона таинственным образом исчезли шесть животных. Существовали слухи, что некто намеренно вывозил домашних питомцев и бросал их далеко от дома.

Чудесное возвращение стало возможным благодаря бдительности Викки Мэйхон, которая заметила серого пушистика у своего коттеджа. Кот долгое время жил под ее навесом для машин. Викки проявила настойчивость: она нашла старое объявление о розыске Бодхи в социальных сетях и связалась с хозяйкой кота.

Теперь Арм твердо намерена держать Бодхи исключительно в помещении, чтобы больше никогда не терять своего «пушистого друга».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.97
-0.87 90.01
-0.87
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:20
Собянин: в 70 районах в рамках реновации обновили инженерную инфраструктуру
23:11
Измены и угрозы: в Венгрии разгорелся скандал вокруг оппонента Орбана на выборах
23:00
Жизнь в вечной тьме: женщина не может выйти на свет из-за редкой аллергии
22:52
Трамп обвинил Иран в мировом шантаже
22:40
Долгожданная встреча: кот вернулся к хозяйке спустя пять лет после исчезновения
22:33
Участие MAX в программах поиска уязвимостей назвали признаком зрелости продукта

