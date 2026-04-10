«Все быстро и по делу»: SHAMAN рассказал, с кем ему легче всего работать

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова

Артист поделился впечатлениями от сотрудничества с Северным народным хором.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

SHAMAN спел песню «Моя Россия» с Северным народным хором

Заслуженный артист России SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов. — Прим. ред.) назвал участников Государственного академического Северного русского народного хора настоящими профессионалами. Об этом певец признался корреспонденту 5-tv.ru перед выступлением с коллективом на концерте «Песнь Русского Севера» в Государственном Кремлевском дворце.

Исполнитель подчеркнул, что работа с участниками хора приносит ему только удовольствие.

«Как правило, с профессионалами, когда ты работаешь, вообще нет никаких проблем. Это касается не только музыки, это касается всех областей. Все быстро, все конкретно, все по делу и уже не надо лишних слов», — заключил артист.

Для вечера в Кремле певец выбрал композицию «Моя Россия». По словам Дронова, эта песня очень нравится слушателям и звучит очень лично.

«Она достаточно интимная. Там баян и гитара. И вот сегодня украшением этой песни станет Северный народный хор», — поделился музыкант.

Это не первый опыт работы артиста с хором. В 2022 году они уже исполняли вместе хит «Встанем», и результат настолько понравился артисту, что он с радостью согласился на новое сотрудничество.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что SHAMAN написал хит для звезды русского шансона Ирины Круг и молодого исполнителя Никиты Осина. Песня посвящена утраченной любви.

