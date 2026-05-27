SHAMAN вышел к Кремлю с папкой и анонсировал громкое разоблачение

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, пообещал раскрыть некую «правду». Певец обратился к россиянам на видео, опубликованном в мессенджере МАКС, и анонсировал заявление на завтра в 12 часов по московскому времени.

На кадрах артист стоял на Красной площади прямо у стен Кремля, одетый в строгий костюм со значком в виде российского флага на лацкане. В руках артист держал папку.

Исполнитель заявил, что не может скрывать «предательство», и пообещал обратиться к россиянам с новыми подробностями.

«Не имею права скрывать это предательство. Завтра в 12:00 буду жечь правдой, как кремлевская звезда», — подчеркнул певец.

До этого, как сообщал 5-tv.ru, артист уже появлялся с папкой, в которой, как он утверждал, находятся имена людей, желавших его молчания. Тогда SHAMAN говорил, что недоброжелатели пытаются остановить публикацию некой разоблачительной информации и даже хотят ее выкупить.

До этого певец вышел к зданию посольства США в Москве с загадочной папкой и пообещал «пролить свет правды». По словам артиста, в документах якобы содержится список фамилий, и пришло время громких разоблачений.

Американское посольство уже становилось для певца заметной площадкой. Известно, что он провел у здания дипмиссии концерт-митинг против незаконной блокировки российских пользователей на YouTube в июле 2024 года. Тогда на фасад посольства проецировали российский триколор, а сам Дронов представил песню «Душа нараспашку» и исполнил композицию «Я русский».

