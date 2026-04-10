Во Владикавказе ввели режим ЧС после взрыва на складе пиротехники

На месте происшествия организована работа оперативного штаба и сформирована специальная группа для оценки нанесенного ущерба.

Взрыв на складе пиротехники во Владикавказе — подробности

Фото: МАХ/МЧС Северной Осетии/id1515900188_gos

На территории Владикавказа официально установлен режим чрезвычайной ситуации после детонации на складе с пиротехническими изделиями в Партизанском переулке. Об этом сообщил глава города Вячеслав Мильдзихов в Telegram-канале.

«Режим ЧС действует в границах улиц Интернациональной (от улицы Чапаева до улицы Олега Кошевого), Маркова (от улицы Чапаева до улицы Олега Кошевого) и переулка Партизанского (от улицы Интернациональной до улицы Маркова)», — написал градоначальник.

На месте происшествия организована работа оперативного штаба и сформирована специальная группа для оценки нанесенного ущерба. В настоящий момент специалисты продолжают ликвидировать последствия ЧП и разбирать завалы, при этом зона происшествия полностью оцеплена для посторонних лиц, а въезд и проход осуществляются строго по пропускам.

По имеющейся информации, в результате инцидента пострадали 15 человек, среди которых двое детей. Глава республики Сергей Меняйло уточнил, что двоих раненых пришлось госпитализировать в Республиканскую клиническую больницу, остальным оказывается необходимая медицинская помощь в профильных учреждениях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК возбудил уголовное дело после взрыва на складе пиротехники во Владикавказе.

