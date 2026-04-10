Участие MAX в программах поиска уязвимостей назвали признаком зрелости продукта

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 43 0

Программа Bug Bountу представляет собой мировой стандарт «цифровой гигиены разработки».

Устраняет ли ошибки мессенджер MAX

Участие российского мессенджера MAX в открытых программах поиска уязвимостей — признак зрелости продукта. Об этом 5-tv.ru рассказал киберэксперт и генеральный директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

По его словам, MAX активно использует платформу Bug Bounty для оперативного выявления и устранения бэкдоров и уязвимостей. Программа представляет собой мировой стандарт «цифровой гигиены разработки».

«Практика Bug Bounty — это мировой стандарт цифровой гигиены разработки. 213 репортов и 22 миллионов выплат — это не уязвимость MAX, а показатель серьезного подхода и работы на опережение команды этого мессенджера», — отметил эксперт.

Специалист подчеркнул, что не только MAX прибегает к исследованиям такого рода. Так, например, в прошлом году WhatsApp* потратил на поиск уязвимостей более 20 миллионов долларов, а крупнейшая выплата Telegram превысила 200 тысяч долларов за нахождения у себя целого комплекса критических проблем в системе безопасности.

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал шифрование в WhatsApp* крупнейшим мошенничеством в истории.

По его мнению, под видом защищенного обмена сообщениями сервис якобы имеет доступ к пользовательскому контенту и может передавать данные сторонним структурам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

Участие MAX в программах поиска уязвимостей назвали признаком зрелости продукта

