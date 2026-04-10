«Крупнейшее мошенничество в истории»: Дуров раскритиковал шифрование в WhatsApp*

Дарья Корзина
Дарья Корзина

Основатель Telegram указал на возможную передачу данных пользователей третьим лицам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Функция шифрования сообщений в WhatsApp* может представлять собой крупнейшее мошенничество в истории. Об этом заявил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в своем блоге.

По словам предпринимателя, технология, заявленная как средство защиты переписки, вводит в заблуждение миллиарды пользователей по всему миру. Он отметил, что под видом защищенного обмена сообщениями сервис якобы имеет доступ к пользовательскому контенту и может передавать данные сторонним структурам.

«Шифрование WhatsApp может оказаться крупнейшим мошенничеством в истории — оно обмануло миллиарды пользователей», — высказался Дуров.

Ранее 5-tv.ru рассказал о позиции основателя Telegram по вопросам регулирования и работы мессенджера в России. Кроме того, Дуров критиковал действия американской корпорации Apple за ограничения отдельных приложений и сервисов в цифровых магазинах. По его словам, подобные решения влияют на доступ пользователей к инструментам обхода блокировок и свободному использованию мессенджеров.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

