Путин: от развития технологий зависит существование России

Мурад Устаров
Сегодня языковые модели научились проводить глубокий анализ, хотя раньше их оценивали по уровню знаний.

Как Россия реагирует на технологические изменения

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Способность России реагировать на темпы технологических изменений определят независимость России. Более того: от этого зависит само существование российского государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития искусственного интеллекта (ИИ).

«От нашей способности соответствовать темпам глобальных изменений зависит суверенитет и, в недалеком будущем, без всякого преувеличения, само существование российского государства», — подчеркнул он.

Российский лидер также призвал обращать внимание на ускоренное развитие современных технологий. По его словам, фундаментальные языковые модели нейросетей с мощными вычислительными ресурсами становятся все сложнее. Раньше, подчеркнул глава государства, подобные системы оценивали только по уровню энциклопедических знаний, но сегодня, если верить результатам тестов, они научились проводить глубокий междисциплинарный анализ.

Ранее Путин отметил, что технологии искусственного интеллекта проникли во все ключевые отрасли России. Он добавил, что вопросы внедрения ИИ в оборонную сферу, к примеру, важны для суверенитета и будущего страны.

Последние новости

0:40
Мошенники начали делать пользователей «админами» опасных каналов с целью шантажа
0:17
Путин поручил интегрировать ИИ во все крупные отрасли страны
0:08
В Петербурге мужчина зарезал сожительницу, а после покончил с собой
0:07
Бывший муж Лерчек попросил условный срок по делу о нелегальном выводе крупной суммы за границу
23:59
Путин: от развития технологий зависит существование России
23:46
Олег Тактаров назвал Россию самой комфортной для жизни страной

Сейчас читают

Нефтяное сердце: как живет закрытый остров Харк во время войны в Иране
Красиво, но опасно: как прогулки среди весенних цветов могут навредить собаке
Полезнее овощей и фруктов: назван самый питательный животный жир
Ждем конец света? Потеряет ли Земля на 7 секунд гравитацию 12 августа 2026 года

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео