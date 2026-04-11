Путин поручил интегрировать ИИ во все крупные отрасли страны

Президент России Владимир Путин призвал правительство сформировать план по внедрению искусственного интеллекта во все ключевые сферы страны. Соответствующее поручение он сделал на совещании по вопросам развития технологий ИИ.

«Поручил правительству совместно с главами регионов сформировать национальный план внедрения искусственного интеллекта на уровне всей страны, с учетом задач отраслей и субъектов Федерации», — сказал президент.

Путин отметил, что технологии и разработанные продукты должны быть интегрированы в производство, энергетику, логистику, образование и другие области к 2030 году. По его словам, наличие барьеров при развитии ИИ приведет к отсталости всех сфер страны.

Путин также подчеркнул важность учитывать все риски и угрозы, связанные с применением искусственного интеллекта в условиях, когда он проник в жизнь людей, а также общественную и экономическую деятельность.

Ранее президент заявил о необходимости создания собственных независимых языковых моделей искусственного интеллекта, которые смогут составить конкуренцию в мире и позволят укрепить суверенитет страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX