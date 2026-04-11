Мужчина утопил беременную жену и двух дочерей в бассейне, чтобы жениться на несовершеннолетней

Алексей Мокряков
Он пытался выдать трагедию за несчастный случай.

Житель Индии утопил семью ради нового брака

Житель Индии утопил беременную жену и двух дочерей в бассейне

В Индии мужчина убил беременную супругу и двоих малолетних дочерей, чтобы жениться на несовершеннолетней девушке. Об этом сообщает Times of India.

Инцидент произошел 1 апреля в деревне Пуннелу. Злоумышленник утопил семью в бассейне, пытаясь выдать случившееся за несчастный случай.

По информации источника, мотивом преступления стал отказ родителей несовершеннолетней девушки дать согласие на брак из-за наличия у мужчины семьи. После этого он решился на убийство.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, в том числе по закону о защите детей от сексуальных преступлений, поскольку он планировал вступить в брак с несовершеннолетней. Правоохранительные органы продолжают расследование и устанавливают все обстоятельства трагедии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в Австралии мужчина убил жену на глазах у собственных детей из-за возможной измены с его братом. Нападавший нанес жертве четыре удара ножом, один из которых стал смертельным.

