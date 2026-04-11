Двое туристов разделившейся группы на Камчатке умерли от холода

|
Сергей Добровинский 40 0

Еще пятеро человек пострадали.

Фото: МЧС РФ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Двое туристов на Камчатке умерли от переохлаждения. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

В пресс-релизе ведомства указано, что туристы не оценили погоду и не приняли мер по обеспечению безопасности на маршруте. Двое участников похода 22 и 24 лет умерли, еще пятеро пострадали.

Ранее корреспондент «Известий» Илья Аникеев попытался восстановить хронологию событий вокруг пропавших туристов. Сообщалось, что участники тургруппы поругались между собой и остались без связи со спасателями.

Девять туристов вышли 28 марта из населенного пункта Пиначево, уже 3 апреля в районе Таловского кордона они рассорились, после чего коллектив разделился. Руководитель группы Елизавета Ещеркина ушла из группы со своим молодым человеком и оставила других без палатки и средств связи. В суровых условиях Камчатки это решение оказалось фатальным.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, следствие продолжает устанавливать причины и обстоятельства произошедшего.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

