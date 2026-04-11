Ради мира: в Крыму предложили переселить Зеленского с Украины

Дарья Бруданова
В республике уверены: это будет самой большой гарантией завершения конфликта.

Что в Крыму удумают о Владимире Зеленском

Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko

Глава парламента Крыма Константинов предложил переселить Зеленского с Украины

Чтобы военный конфликт на Украине прекратился, нужно куда-нибудь подальше переселить главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в беседе с РИА Новости сказал глава парламента Республики Крым Владимир Константинов.

По его мнению, президент Украины не заинтересован в мирном урегулировании конфликта. Наоборот, у него есть какое-то маниакальное желание продолжать боевые действия. Ради этого он готов пойти на все.

«Мое глубокое убеждение, что Зеленскому не нужен мир», — сказал политик.

Однако он уточнил: у Украины еще есть шанс на прекращение конфликта. Главное — переселить куда подальше Зеленского. Это, как пояснил Константинов, будет самой большой гарантией мира.

Ранее Украина заявила, что она приостановит боевые действия на время предложенного Москвой пасхального перемирия. Накануне президент РФ Владимир Путин объявил приостановку боевых действий на всех направлениях с 16:00 11 апреля до 00:00 13 апреля. При этом военнослужащие РФ вправе пресечь любые провокации со стороны противника.

+4° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
76.97
-0.87 90.01
-0.87
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля, для всех знаков зодиака

