Зеленский поддержал предложенное Россией пасхальное перемирие

Мурад Устаров
Правда, в прошлый раз Украина нарушала его.

Украина приостановит боевые действия на время предложенного Москвой пасхального перемирия. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, Киев в этом вопросе намерен делать «зеркальные шаги». Он добавил, что Пасха должна пройти без угроз для людей.

 

Стоит отметить, что в прошлом году киевский режим неоднократно нарушал режим перемирия во время Пасхи. Вооруженные силы Украины вели артиллерийский огонь и наносили удары с использованием дронов по позициям солдат и гражданским объектам на территории России.

Накануне российский лидер Владимир Путин объявил перемирие в связи с праздником Пасхи. Оно начнется в 16:00 11 апреля и продлится до исхода дня 12 апреля. Глава государства поручил министру обороны РФ Андрею Белоусову приостановить боевые действия на всех направлениях.

К Кремле выразили надежду на то, что украинская сторона последует примеру Москвы. При этом российских военнослужащих призвали быть готовыми пресечь любые провокации со стороны противника.

9 апр
Выпил — удар по поджелудочной, закусил — риск камней: как правильно выйти из поста
9 апр
Собакам вход разрешен: в центре Москвы пройдет маркет для домашних животных
9 апр
Собянин: в пасхальные дни в Москве запустят дополнительные автобусы до кладбищ
9 апр
Благодатный огонь доставят в Москву в Великую Субботу
9 апр
За снятие шелухи с лука в магазине могут оштрафовать: предупреждение юриста
9 апр
Пасха без химии: как покрасить яйца капустой, чаем и создать необычный декор
9 апр
Душ смоет все грехи? Как правильно мыться в Чистый четверг 9 апреля 2026 года
8 апр
Праздник без вреда: эндокринолог назвала норму съеденных на Пасху яиц
7 апр
Собянин: благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» откроется 11 апреля
7 апр
Православные верующие отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы
Последние новости

1:11
Зеленский поддержал предложенное Россией пасхальное перемирие
0:58
Израиль нарушил договоренности с США по участию Ливана в перемирии
0:32
Поругались и разделились: на Камчатке пропала группа туристов
0:21
В НАТО признали продвижение российских войск на Украине
0:14
Рютте сообщил о разработке детального плана помощи НАТО в защите Ормузского пролива
23:58
Кирилл Дмитриев в США встречается с представителями администрации Трампа — какие темы на повестке

Сейчас читают

Репетиция перед высадкой на Луну: НАСА переносит старт «Артемиды-3»
Астероид Апофис на подлете: «сотни Хиросим» и сближение, которое напугало мир
Унес секрет в могилу: в тюрьме умер мужчина, убивший беременную от него 13-летнюю девочку
Астероидная угроза: как ученые спасают человечество от конца света

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео