Зеленский поддержал предложенное Россией пасхальное перемирие

Украина приостановит боевые действия на время предложенного Москвой пасхального перемирия. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, Киев в этом вопросе намерен делать «зеркальные шаги». Он добавил, что Пасха должна пройти без угроз для людей.

Стоит отметить, что в прошлом году киевский режим неоднократно нарушал режим перемирия во время Пасхи. Вооруженные силы Украины вели артиллерийский огонь и наносили удары с использованием дронов по позициям солдат и гражданским объектам на территории России.

Накануне российский лидер Владимир Путин объявил перемирие в связи с праздником Пасхи. Оно начнется в 16:00 11 апреля и продлится до исхода дня 12 апреля. Глава государства поручил министру обороны РФ Андрею Белоусову приостановить боевые действия на всех направлениях.

К Кремле выразили надежду на то, что украинская сторона последует примеру Москвы. При этом российских военнослужащих призвали быть готовыми пресечь любые провокации со стороны противника.

