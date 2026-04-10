Зеленский поддержал предложенное Россией пасхальное перемирие
Правда, в прошлый раз Украина нарушала его.
Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/PRESIDENT OF UKRAINE
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Украина приостановит боевые действия на время предложенного Москвой пасхального перемирия. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
По его словам, Киев в этом вопросе намерен делать «зеркальные шаги». Он добавил, что Пасха должна пройти без угроз для людей.
Стоит отметить, что в прошлом году киевский режим неоднократно нарушал режим перемирия во время Пасхи. Вооруженные силы Украины вели артиллерийский огонь и наносили удары с использованием дронов по позициям солдат и гражданским объектам на территории России.
Накануне российский лидер Владимир Путин объявил перемирие в связи с праздником Пасхи. Оно начнется в 16:00 11 апреля и продлится до исхода дня 12 апреля. Глава государства поручил министру обороны РФ Андрею Белоусову приостановить боевые действия на всех направлениях.
К Кремле выразили надежду на то, что украинская сторона последует примеру Москвы. При этом российских военнослужащих призвали быть готовыми пресечь любые провокации со стороны противника.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
93%
Нашли ошибку?