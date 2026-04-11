Земля вместо космоса: чем занимаются космонавты после завершения карьеры

После завершения карьеры космонавты становятся инженерами и преподавателями

После завершения активных полетов космонавты не уходят из профессии навсегда — напротив, у многих начинается новый этап карьеры, связанный с наукой, образованием и общественной деятельностью. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Работа в космической индустрии

Часть бывших космонавтов остается внутри отрасли. Они переходят на инженерные, научные и управленческие позиции, участвуют в создании космической техники, спутников и новых систем. Также они помогают в подготовке будущих экипажей, работают инструкторами, научными руководителями или специалистами в центрах управления полетами.

Наука и исследования

Многие продолжают заниматься научной деятельностью. После возвращения на Землю они участвуют в медицинских наблюдениях и постполетных экспериментах, которые дополняют программы миссий. Кроме того, их могут привлекать к исследованиям влияния длительных полетов на организм человека и разработке технологий для будущих межпланетных экспедиций.

Образование и преподавание

Отдельное направление — преподавание. Космонавты нередко становятся лекторами и преподавателями в университетах, делясь практическим опытом и знаниями с будущими инженерами, учеными и пилотами.

Большая часть бывших участников космических миссий активно участвует в просветительских проектах. Они выступают на конференциях, встречаются со школьниками и студентами, участвуют в публичных лекциях и популяризируют космонавтику.

Общественная и политическая деятельность

Есть и те, кто выбирает общественную или политическую сферу. Они участвуют в работе организаций, благотворительных проектах, входят в общественные советы или становятся депутатами. Яркий пример — Герой России Валентина Терешкова, которая заняла место в Государственной думе.

Консультационная работа

Еще одно направление — экспертная деятельность. Космонавты нередко становятся консультантами в космических программах, помогают государственным структурам и компаниям разрабатывать стратегии, проекты и новые миссии.

