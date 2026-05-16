Увольнение за мелочи: НR-эксперт раскрыла фатальные ошибки сотрудников

Mirror: причиной увольнения может стать регулярная ложь со стороны сотрудника

Эксперт по управлению персоналом Кейт Андервуд перечислила основные модели поведения на рабочем месте, которые чаще всего приводят к расторжению трудового договора. Об этом написала газета The Mirror.

По словам специалиста, вопреки расхожему мнению, людей редко увольняют из-за одной случайной ошибки или незначительного проступка. Обычно причиной становится накопительный эффект от неверных суждений, игнорирования замечаний руководства и систематического нарушения профессиональных стандартов, когда сотрудник начинает верить, что установленные правила писаны не для него, а для окружающих.

Андервуд подчеркнула, что самым критическим фактором для работодателя является потеря доверия из-за лжи.

«Честно говоря, большинство работодателей могут справиться с ошибками. Что им трудно пережить, так это ложь. Как только доверие уходит, его становится очень трудно восстановить», — отметила она.

Также эксперт предостерегла от отправки эмоциональных сообщений в моменты гнева. Она пояснила, что если письмо или сообщение в мессенджере начинается с фразы «При всем уважении…», то, скорее всего, уважение к адресату уже полностью утрачено, что ставит под удар деловую репутацию автора.

Особое внимание в HR-практике уделяется социальным сетям и соблюдению корпоративных регламентов. Андервуд напомнила, что правила конфиденциальности и защиты данных не являются «вдохновляющими предложениями», а обязательны к исполнению.

Попытки совмещать больничный с другой работой, подделка табелей учета времени или жалобы на начальника в интернете, когда коллеги видят автора на фото в баре, неизбежно ведут к дисциплинарным взысканиям.

Специалист добавила, что высокий профессионализм и талант не дают иммунитета против увольнения, так как блестящие результаты в работе не отменяют необходимости соблюдать этические нормы и дисциплину.

