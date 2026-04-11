Началось объявленное Владимиром Путиным пасхальное перемирие

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

На этот период Россия приостанавливает боевые действия по всем направлениям.

Когда закончится пасхальное перемирие между Украиной и РФ

Объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие в честь православной Пасхи вступило в силу. Оно действует с 16:00 11 апреля и продлится до конца 12 апреля 2026 года.

На этот период Россия приостанавливает боевые действия по всем направлениям. Соответствующие распоряжения были даны министру обороны России Андрею Белоусову и начальнику Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерию Герасимову.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее заявила, что решение президента России Владимира Путина о перемирии является гуманным и милосердным шагом.

По ее словам, временная пауза в боевых действиях даст возможность провести эвакуацию раненых, организовать поиск пропавших без вести и доставить гуманитарную помощь в наиболее пострадавшие районы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский поддержал идею о пасхальном перемирии. Вооруженные силы Украины тоже приостановят боевые действия с 16:00 11 апреля и до конца 12 апреля. Он подчеркнул, что Пасха должна пройти спокойно. Однако в прошлом году ВСУ неоднократно нарушали режим тишины. Поэтому, несмотря на согласие сторон, российским военнослужащим поручили быть готовыми пресекать любые провокации со стороны противника.

Началось объявленное Владимиром Путиным пасхальное перемирие
