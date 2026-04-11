Полицейские обнаружили воровку в мусорном баке во время рейда

Daily Mirror: полицейские обнаружили воровку в мусорном баке во время рейда

Британские полицейские задержали женщину, подозреваемую в совершении краж в магазинах, когда она пыталась спрятаться от преследования внутри мусорного контейнера в одном из садовых дворов. Об этом сообщает Daily Mirror.

Офицеры с юмором отреагировали на находку, открыв крышку коричневого бака, где сидела нарушительница. Когда она начала выбираться из своего убежища, бак опрокинулся, а стражи порядка не смогли удержаться от смеха. Внутри контейнера правоохранители также обнаружили объемную сумку, доверху набитую вещами, которые, как предполагается, были похищены из местных торговых точек.

Данный эпизод стал частью масштабной полицейской операции под кодовым названием «Шмель», стартовавшей в конце 2025 года. Ее целью стало противодействие серийным магазинным кражам в центрах городов Уэлин-Гарден-Сити и Хатфилд. В рамках этой инициативы группы офицеров в штатском патрулируют наиболее проблемные зоны розничной торговли.

Согласно официальным данным, работа ведомства принесла значительные результаты: было произведено 64 ареста, а предъявленные обвинения касаются 158 различных правонарушений. Общая стоимость изъятых товаров, среди которых встречались элитная парфюмерия и алкоголь, превысила 41 тысячу фунтов стерлингов.

На текущий момент шесть человек уже приговорены к тюремному заключению, а в отношении многих других применены меры административного воздействия и реабилитационные программы.

Последние новости

17:55
В Сретенском монастыре Москвы освятили куличи прихожан
17:46
Полицейские обнаружили воровку в мусорном баке во время рейда
17:30
Подарок 1923 года: женщина нашла сотни бутылок виски в фундаменте старого дома
17:29
США приступили к разминированию Ормузского пролива
17:09
Трамп заявил об альтернативах транспортировки нефти через Ормузский пролив
16:56
Трамп пригрозил Ирану новыми ударами в случае провала переговоров

Сейчас читают

Секреты идеального перекуса: как побороть тягу к сладкому
Сытость и энергия надолго: чем авокадо полезен для организма
Ждем конец света? Потеряет ли Земля на 7 секунд гравитацию 12 августа 2026 года
Секреты Пасхи от предков: как праздновать, что обязательно приготовить и чего нельзя делать

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео