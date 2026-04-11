Баканов: космодром Плесецк пытались атаковать дронами во время запуска спутников

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки дронами по космодрому Плесецк в день запуска спутников широкополосного доступа в интернет. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«У нас в этот день были попытки прилетов, серьезные по космодрому», — заявил Баканов.

Несмотря на атаку, совместные боевые расчеты «Роскосмоса» и космических войск смогли успешно выполнить запуск спутников.

Космодром Плесецк является одним из ключевых объектов российской космической инфраструктуры и используется для запусков как военного, так и гражданского назначения, включая развитие спутниковых систем связи.

В тот же день стало известно об ударе беспилотника по Энергодару — городу-спутнику Запорожской атомной электростанции. В результате в двух районах произошло отключение электроэнергии. По предварительным данным, инцидент произошел ранним утром — около 6:00 по московскому времени.

