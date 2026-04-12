На Кубани за четыре года открылось свыше двух тысяч IT- предприятий

Губернатор региона также рассказал об активном развитии аграрной промышленности и курортов.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
За последние четыре года в Краснодарском крае создано более двух тысяч IT-предприятий. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве, пишет пресс-служба Кремля.
«IT-отрасль, уже IT как отрасль — ее еще не было четыре года назад, 2307 предприятий уже появилось», — отметил он.
Губернатор также подчеркнул, что региональная экономика стала дифференцированной, Кубань активно развивает промышленность, агропромышленный комплекс и курортное направление.
Говоря о экологической обстановке и ее влиянии на туризм, Кондратьев заверил, что в этом году все пляжи Краснодарского края, загрязненные после разлива нефти в Керченском проливе, будут открыты.
«Меры, которые мы приняли, где мы, по-простому говоря, заменяем песок на 50 сантиметров либо насыпаем на 50 сантиметров там, где были выбросы, — уже по заключению Роспотребнадзора эти пляжи могут быть использованы», — добавил он.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что жители Геленджика оценили работу по благоустройству курорта и ждут наплыва путешественников этим летом.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
Нашли ошибку?