Ровно 65 лет назад Юрий Гагарин начал свой легендарный полет в космос. Ракета-носитель с космическим аппаратом «Восток» стартовала с космодрома Байконур в 9:07 по московскому времени.

Юрий Гагарин пробыл за пределами Земли 108 минут. Эта миссия была крайне опасной. Никто до этого подобного не совершал. Поэтому была вероятность того, что назад отважный космонавт не вернется. К счастью, эти опасения не сбылись. В 10:55 Гагарин приземлился под Энгельсом — на территории Саратовской области. Интересно то, что именно в этом регионе он когда-то получил первую профессию, научился летать на самолете и всей душой полюбил небо.

После 12 апреля жизнь Юрия Гагарина кардинально изменилась. За один день простой парень, закончивший техникум, превратился в настоящего героя, о котором говорил весь мир. Его широкая улыбка и искренность покорили миллионы ребят по всему Советскому Союзу. «Поехали!» — фраза, произнесенная перед стартом корабля «Восток», стала символом бесстрашия и отваги.

Несмотря на бешенную популярность, Юрий Гагарин всегда оставался открытым и отзывчивым человеком с лучезарной улыбкой.

