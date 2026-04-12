Песков назвал пасхальное перемирие гуманитарным жестом Путина

Пресс-секретарь напомнил, что год назад ВСУ неоднократно нарушали аналогичное перемирие.
Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский
Пасхальное перемирие, объявленное президентом России, является исключительно гуманитарным жестом. Об этом заявил Дмитрий Песков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
«Пасхальное перемирие — это гуманитарный жест со стороны Путина, а Пасха — святой для россиян и украинцев праздник», — сказал официальный представитель Кремля.
Песков напомнил: годом ранее уже объявлялось пасхальное перемирие, и оно было нарушено Вооруженными силами Украины множество раз. Именно поэтому Владимир Путин особо акцентировал внимание на том, что российские военные должны быть начеку.
Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие в честь православной Пасхи продлится до воскресенья, 12 апреля включительно. Несмотря на провокации со стороны боевиков ВСУ, российские военные выполняют приказ президента.
Ранее 5-tv.ru писал, что за первые 16 часов пасхального перемирия подразделения ВСУ нарушили его почти две тысячи раз. Среди раненых — годовалый ребенок.
