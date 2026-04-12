Песков назвал пасхальное перемирие гуманитарным жестом Путина

Пасхальное перемирие, объявленное президентом России, является исключительно гуманитарным жестом. Об этом заявил Дмитрий Песков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

«Пасхальное перемирие — это гуманитарный жест со стороны Путина, а Пасха — святой для россиян и украинцев праздник», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков напомнил: годом ранее уже объявлялось пасхальное перемирие, и оно было нарушено Вооруженными силами Украины множество раз. Именно поэтому Владимир Путин особо акцентировал внимание на том, что российские военные должны быть начеку.

Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие в честь православной Пасхи продлится до воскресенья, 12 апреля включительно. Несмотря на провокации со стороны боевиков ВСУ, российские военные выполняют приказ президента.

Ранее 5-tv.ru писал, что за первые 16 часов пасхального перемирия подразделения ВСУ нарушили его почти две тысячи раз. Среди раненых — годовалый ребенок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.