Песков назвал пасхальное перемирие гуманитарным жестом Путина

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Пресс-секретарь напомнил, что год назад ВСУ неоднократно нарушали аналогичное перемирие.

Песков: пасхальное перемирие — гуманитарный жест

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Пасхальное перемирие, объявленное президентом России, является исключительно гуманитарным жестом. Об этом заявил Дмитрий Песков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

«Пасхальное перемирие — это гуманитарный жест со стороны Путина, а Пасха — святой для россиян и украинцев праздник», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков напомнил: годом ранее уже объявлялось пасхальное перемирие, и оно было нарушено Вооруженными силами Украины множество раз. Именно поэтому Владимир Путин особо акцентировал внимание на том, что российские военные должны быть начеку.

Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие в честь православной Пасхи продлится до воскресенья, 12 апреля включительно. Несмотря на провокации со стороны боевиков ВСУ, российские военные выполняют приказ президента.

Ранее 5-tv.ru писал, что за первые 16 часов пасхального перемирия подразделения ВСУ нарушили его почти две тысячи раз. Среди раненых — годовалый ребенок.

Последние новости

14:05
Ластоногий «пасхальный» гость: истощенного тюленя спасли на побережье Финского залива
13:47
Лукашенко подтвердил участие в параде Победы в Москве
13:39
Владимир Путин исполнил мечту мальчика, который хотел познакомиться с космонавтом
13:25
Песков назвал пасхальное перемирие гуманитарным жестом Путина
13:15
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
13:12
Песков: разногласия Москвы и Киева по территориям составляют считанные километры

Сейчас читают

Россиянам напомнили срок хранения сваренных на Пасху яиц
«Я — бабушка-праздник»: Ирина Круг обожает проводить время с семьей
«Поехали!» — ровно 65 лет назад Юрий Гагарин впервые в истории человечества совершил полет в космос
Ждем конец света? Потеряет ли Земля на 7 секунд гравитацию 12 августа 2026 года

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео