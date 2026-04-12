Минобороны РФ сообщило, что ВСУ почти две тысячи раз нарушили пасхальное перемирие

Сергей Добровинский
Режим прекращения огня был объявлен указом президента России.

Сколько раз ВСУ нарушили пасхальное перемирие

Фото: MAX/Александр Хинштейн

Вооруженные силы Украины 1 971 раз нарушили режим пасхального перемирия с 6:00 11 апреля до 8:00 12 апреля, сообщает Минобороны РФ.

«Всего в период с 16.00 11 апреля до 8.00 12 апреля зафиксировано 1971 нарушение режима перемирия подразделениями ВСУ», — говорится в сводке оборонного ведомства.

Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие в честь православной Пасхи продлится до конца 12 апреля 2026 года. Армия России приостановила все боевые действия на всех направлениях зоны СВО. Министр обороны Андрей Белоусов и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов получили соответствующие распоряжения.

Как отметила обмудсмен РФ Татьяна Москалькова, такое решение российского лидера является знаком гуманности и милосердия. Во время паузы в военных действиях у сторон должна была появиться возможность вывезти раненых бойцов, разыскать пропавших без вести, а также доставить гуманитарные грузы.

