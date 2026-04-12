Минобороны РФ сообщило, что ВСУ почти две тысячи раз нарушили пасхальное перемирие

Режим прекращения огня был объявлен указом президента России.
Вооруженные силы Украины 1 971 раз нарушили режим пасхального перемирия с 6:00 11 апреля до 8:00 12 апреля, сообщает Минобороны РФ.
«Всего в период с 16.00 11 апреля до 8.00 12 апреля зафиксировано 1971 нарушение режима перемирия подразделениями ВСУ», — говорится в сводке оборонного ведомства.
Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие в честь православной Пасхи продлится до конца 12 апреля 2026 года. Армия России приостановила все боевые действия на всех направлениях зоны СВО. Министр обороны Андрей Белоусов и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов получили соответствующие распоряжения.
Как отметила обмудсмен РФ Татьяна Москалькова, такое решение российского лидера является знаком гуманности и милосердия. Во время паузы в военных действиях у сторон должна была появиться возможность вывезти раненых бойцов, разыскать пропавших без вести, а также доставить гуманитарные грузы.
- 12 апр
- Минобороны РФ напомнило, что все группировки ВС РФ соблюдают пасхальное перемирие
- 12 апр
- Священник рассказал, что делать со скорлупой от пасхальных яиц
- 12 апр
- ВСУ уже нарушают объявленное Москвой перемирие на Пасху: среди раненых годовалый ребенок
- 12 апр
- Кулич с изюмом или цукатами: что о тебе говорит любимая пасхальная начинка
- 12 апр
- Светлая седмица: в чем смысл каждого дня Пасхальной недели
- 12 апр
- «Испытание веры»: схождение Благодатного огня стало настоящим чудом в 2026 году
- 12 апр
- Пасхальная благодать остановила самые жестокие конфликты нашего времени
- 12 апр
- Отец Илона Маска посетил пасхальную службу в Храме Христа Спасителя
- 12 апр
- В Нижнем Новгороде православные встретили Пасху
- 12 апр
- Путин поздравил православных христиан с Пасхой
