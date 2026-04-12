Лукашенко подтвердил участие в параде Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко примет участие в предстоящем параде в Москве по случаю Дня Победы. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Как сообщила пресс-служба Кремля в канале в мессенджере MAX, лидеры обменялись пасхальными поздравлениями и выразили добрые пожелания народам двух стран.

«Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских союзнических отношений», — говорится в сообщении Кремля.

Также Путин и Лукашенко провели обмен мнениями по ряду тем международной повестки дня.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Республики Беларусь Лукашенко с Днем единения народов двух стран. Москва и Минск сделали упор на развитие взаимовыгодных интеграционных связей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.