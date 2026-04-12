Швеция задержала в Балтийском море шедшее из России судно

SVT: Швеция задержала в Балтийском море судно, шедшее из России в Испанию

Береговая охрана Швеции задержала в акватории Балтийского моря сухогруз Hui Yuan, следовавший из России в испанский город Лас-Пальмас. Об этом сообщила телекомпания SVT со ссылкой на прокуратуру.

Инцидент произошел после того, как во время авиационного патрулирования сотрудники ведомства зафиксировали факт нарушения экологического законодательства. По данным шведской стороны, экипаж балкера, идущего под флагом Панамы, осуществлял смыв угольных остатков и пыли с палубы непосредственно в открытое море. В настоящее время судно по требованию прокуратуры поставлено на якорь вблизи побережья города Истад для проведения следственных действий.

Прокурор национального отдела по экологическим и трудовым делам Хокан Андерссон подтвердил намерение привлечь командование судна к ответственности.

«Береговая охрана поймала судно за смывом угольной пыли с палубы в море. Это нарушение Экологического кодекса. Мы хотим допросить капитана и предъявить подозрение. Посмотрим, чем это закончится — штрафом или предписанием», — заявил Андерссон.

Власти планируют детально изучить обстоятельства происшествия, прежде чем вынести окончательное решение о мере наказания для нарушителей.

