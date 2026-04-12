«Мы испытали шок»: стоматолог потерял иглу в желудке девятилетней девочки

Стоматолог в Петрозаводске потерял иглу в желудке девочки

В Петрозаводске стоматолог потерял иглу в желудке девятилетней девочки. Об этом рассказала бабушка пострадавшей Ирина в социальных сетях, а позже поделилась подробностями с 5-tv.ru.

По словам женщины, после приема в клинике, врачи позвонили матери девочки и сообщили, что не могут найти медицинский инструмент. В клинике семье объяснили, что была утеряна игла, и выдали девочке направление на рентген.

Обследование показало, что игла находится в желудке девочки. В итоге врачи приняли решение провести операцию по извлечению предмета, но она оказалась безуспешной, поскольку игла уже провалилась в кишечник.

«Мы испытали шок, во-первых, когда узнали, что игла внутри нее находится все-таки. Второй шок у нас был, когда безуспешной была эндоскопическая операция. Третий шок мы испытали, мы узнали, что пошла в кишки игла», — поделилась Ирина.

Потом медики решили извлечь инструмент с помощью клизмы, но это тоже не принесло результатов. Тем временем девочка начала мучиться от сильных болей. Повторный рентген показал, что предмет сместился в толстый кишечник, из-за чего ребенку грозило хирургическое вмешательство. Однако спустя два дня игла вышла естественным путем.

«Игла вышла сама, врачи наблюдали, делали клизмы, давали какое-то <…> масло. Ну там много чего, много рентгенов мы прошли. Вот представьте, какой вред здоровью ребенка только сделать рентгенов <…> если бы не достали, то оставалась бы только операция», — рассказала бабушка девочки.

Халатность врача привела к тому, что семья подала заявление в полицию. Близкие пострадавшей намерены привлечь стоматолога к ответственности. Известно, что прокуратура уже проводит проверку по факту произошедшего.

