Звезду турецкого сериала «Зимородок» Алейну Бозок задержали по делу о наркотиках

Турецкую актрису Алейну Бозок задержали в ходе расследования дела о наркотиках. Об этом 12 апреля сообщило издание Т24.

Звезда сериалов «Зимородок» и «Клюквенный щербет» находилась в ресторане Lucca в стамбульском районе Бебек. Кроме Бозок в ходе операции задержали 17 человек, сообщила городская прокуратура.

Ранее в Стамбуле правоохранители применили аналогичную меру пресечения к звезде турецкого сериала «Королева ночи» Бураку Денизу, а также к Ибрагиму Челикколу из картины «Дом, в котором ты родился».

В ходе масштабной антинаркотической операции в Турции силовики получили ордеры на арест ряда представителей шоу-бизнеса и кино. Кроме того, ранее большой резонанс получила история с задержанием турецкой актрисы Ханде Эрчел — также по делу о наркотиках. Криминалисты провели экспертизу — по ее итогам никаких следов запрещенных стимуляторов в организме звезды обнаружено не было.

