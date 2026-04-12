Звезду турецкого сериала «Зимородок» Алейну Бозок задержали по делу о наркотиках

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 161 0

Вместе с актрисой целью операции силовиков стали еще 16 человек.

За что задержали звезду турецкого сериала «Зимородок»

Фото: Instagram*/aleynabbozok

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Турецкую актрису Алейну Бозок задержали в ходе расследования дела о наркотиках. Об этом 12 апреля сообщило издание Т24.

Звезда сериалов «Зимородок» и «Клюквенный щербет» находилась в ресторане Lucca в стамбульском районе Бебек. Кроме Бозок в ходе операции задержали 17 человек, сообщила городская прокуратура.

Ранее в Стамбуле правоохранители применили аналогичную меру пресечения к звезде турецкого сериала «Королева ночи» Бураку Денизу, а также к Ибрагиму Челикколу из картины «Дом, в котором ты родился».

В ходе масштабной антинаркотической операции в Турции силовики получили ордеры на арест ряда представителей шоу-бизнеса и кино. Кроме того, ранее большой резонанс получила история с задержанием турецкой актрисы Ханде Эрчел — также по делу о наркотиках. Криминалисты провели экспертизу — по ее итогам никаких следов запрещенных стимуляторов в организме звезды обнаружено не было.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+4° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.97
-0.87 90.01
-0.87
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 апреля для всех знаков зодиака

