Привет из прошлого: Лукашенко передали письмо, написанное им в молодости

Послание относится к тому времени, когда белорусский лидер руководил совхозом «Городец».

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко во время поездки в Шкловский район передали письмо, написанное им в период выдвижения в депутаты. Об этом сообщает белорусское агентство БелТА.

Документ главе государства вручил председатель райисполкома Сергей Бартош. По его словам, письмо относится к тому времени, когда Лукашенко руководил совхозом «Городец». В тексте будущий президент рассуждал о развитии сельских территорий, сохранении деревень и создании равных условий для жителей города и села.

Бартош отметил, что неизвестно, публиковался ли этот материал в районной прессе, однако его удалось обнаружить в архивных материалах.

Сам Лукашенко с интересом отнесся к находке и отметил, что сомневается в публикации письма в те годы, напомнив о непростых отношениях с партийными структурами. Он также поблагодарил за переданный документ, назвав его памятным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе беседы лидеры обменялись пасхальными поздравлениями и выразили добрые пожелания народам двух стран.

Последние новости

15:38
«Скользкий момент»: Митя Фомин упал со сцены во время концерта
15:18
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана
15:14
«Мы испытали шок»: стоматолог потерял иглу в желудке девятилетней девочки
15:10
Привет из прошлого: Лукашенко передали письмо, написанное им в молодости
14:51
Звезду турецкого сериала «Зимородок» Алейну Бозок задержали по делу о наркотиках
14:35
«Остался кошелек и паспорт»: Бойца UFC Ислама Махачева обокрали в Италии

Сейчас читают

Лукашенко подтвердил участие в параде Победы в Москве
Владимир Путин исполнил мечту мальчика, который хотел познакомиться с космонавтом
Патриарх Кирилл поздравил Владимира Путина с Пасхой
Ждем конец света? Потеряет ли Земля на 7 секунд гравитацию 12 августа 2026 года

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео