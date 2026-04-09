«Безусловный приоритет»: Путин о развитии ракетно-космической отрасли в России

Президент РФ отметил, что исключительно важно объединять усилия государства, бизнеса и исследовательских команд.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Путин: развитие ракетно-космической отрасли — безусловный приоритет России
Президент России Владимир Путин заявил, что укрепление ракетно-космического комплекса входит в число безусловных приоритетов страны. Об этом сообщает текст выступления главы государства, опубликованный на сайте Кремля.
«Сегодня развитие ракетно-космического комплекса, укрепление его научного, кадрового, технологического потенциала — в числе наших безусловных приоритетов», — подчеркнул президент.
Путин также отметил, что полет Героя Советского Союза Юрия Гагарина — это исторический старт и одно из самых грандиозных событий XX века.
«От эффективной реализации космических программ прямо зависят инновационное развитие России, повышение уровня и качества жизни людей, обеспечение обороноспособности и безопасности государства, суверенитет Отечества», — подытожил он.
Тем временем космонавты «Роскосмоса» Сергей Микаев, Андрей Федяев и Сергей Кудь-Сверчков, находящиеся на борту Международной Космичнеской Станции, 6 апреля поздравили россиян с началом первой Недели космоса, которая проходит с 6 по 12 апреля.
Микаев назвал символичным, что Неделя космоса проводится в год 65-й годовщины полета человека за пределы Земли.
Ранее 5-tv.ru писал, что «Роскосмос» установил ракету «Союз-5» на стартовый стол на Байконуре.
