«Безусловный приоритет»: Путин о развитии ракетно-космической отрасли в России

|
Элина Битюцкая
Президент РФ отметил, что исключительно важно объединять усилия государства, бизнеса и исследовательских команд.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Неделя космоса в России — 2026

Президент России Владимир Путин заявил, что укрепление ракетно-космического комплекса входит в число безусловных приоритетов страны. Об этом сообщает текст выступления главы государства, опубликованный на сайте Кремля.

«Сегодня развитие ракетно-космического комплекса, укрепление его научного, кадрового, технологического потенциала — в числе наших безусловных приоритетов», — подчеркнул президент.

Путин также отметил, что полет Героя Советского Союза Юрия Гагарина — это исторический старт и одно из самых грандиозных событий XX века.

«От эффективной реализации космических программ прямо зависят инновационное развитие России, повышение уровня и качества жизни людей, обеспечение обороноспособности и безопасности государства, суверенитет Отечества», — подытожил он.

Тем временем космонавты «Роскосмоса» Сергей Микаев, Андрей Федяев и Сергей Кудь-Сверчков, находящиеся на борту Международной Космичнеской Станции, 6 апреля поздравили россиян с началом первой Недели космоса, которая проходит с 6 по 12 апреля.

Микаев назвал символичным, что Неделя космоса проводится в год 65-й годовщины полета человека за пределы Земли.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Роскосмос» установил ракету «Союз-5» на стартовый стол на Байконуре.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

9 апр
Астероидная угроза: как ученые спасают человечество от конца света
9 апр
МИЦ «Известия» запустил интерактивный спецпроект к 65-летию полета Гагарина
8 апр
Черный день для Земли: что будет с человечеством, если спутники отключатся
7 апр
Ракету «Союз-5» установили на стартовый стол на Байконуре
7 апр
«Огромное количество людей задействовано»: Зубрицкий про подготовку космонавтов
7 апр
МКС уходит, РОС приходит: прошлое, настоящее и будущее космических станций
7 апр
Не знают историю: Зайцев об интересе молодежи к космонавтике
6 апр
ТОП-10 фильмов, которые отправят вас в космос, не вставая с дивана
6 апр
«Роскосмос»: первый модуль Российской орбитальной станции развернут в 2028 году
6 апр
Космонавты поздравили россиян с началом Недели Космоса
+3° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
78.30
-0.45 91.56
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:23
Попали в нерв: в Новочеркасске роженица умерла после трех уколов анестезии
19:15
Нетаньяху поручил кабмину Израиля начать прямые переговоры с Ливаном
19:12
Борт Ил-76 доставил в пострадавший от паводка Дагестан более 20 тонн гумпомощи
19:00
Репетиция перед высадкой на Луну: НАСА переносит старт «Артемиды-3»
18:53
Прожил почти полвека: умер самый старый голубь в мире
18:46
Разрушение консенсуса: как изменилось отношение американцев к Израилю

Сейчас читают

Популярный в России аналог Telegram пропал из App Store
Мужчина лишился рук и ног после визита к стоматологу
Суд вынес приговор по делу Мэттью Перри: «кетаминовая королева» за решеткой
Астероидная угроза: как ученые спасают человечество от конца света

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео