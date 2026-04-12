Секрет молодости в стакане воды: как замедлить клеточное старение

Daily Mail: изменения в употреблении воды могут замедлять клеточное старение

Изменения в повседневном ритуале питья воды могут эффективно замедлить процессы клеточного старения в организме. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на рекомендации эксперта по здоровью Лиз Эрл.

В свои 62 года автор множества книг утверждает, что чувствует себя лучше, чем когда-либо, благодаря простым «хакам», связанным с воздействием солнечного света, и качеством воды. По ее словам, ключевым фактором является переход от простого потребления жидкости к использованию «структурированной» воды.

Исследования показывают, что под воздействием солнечных лучей в течение 30–60 минут или при обычном помешивании вода меняет свою молекулярную структуру, становясь похожей на ту, что содержится в живых клетках и чистых природных источниках. Эрл подчеркивает, что такие методы не требуют затрат.

Помимо работы с водой, эксперт акцентирует внимание на важности солнечного света и ходьбы босиком для нейтрализации воспалительных процессов.

«Солнечный свет, особенно инфракрасный спектр, напрямую влияет на организацию воды внутри наших клеток», — отметила Лиз Эрл.

Она также призывает не бояться холестерина, называя его жизненно важным для работы мозга и выработки витамина D, и советует ограничивать использование растительных масел, которые могут окисляться под воздействием ультрафиолета. Важным аспектом долголетия автор называет «здоровый период жизни» — время, прожитое без хронических болезней и болей.

Эрл также предупреждает о вреде электромагнитных полей (ЭМП) от современных гаджетов, смартфонов и Wi-Fi роутеров, которые могут вызывать клеточный стресс. Она советует отключать роутеры на ночь и не заряжать технику рядом со спальным местом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.