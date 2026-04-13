Партия «Тиса» одержала победу на парламентских выборах в Венгрии

Анастасия Антоненко
Завершилось 16-летнее правление альянса Виктора Орбана.

Праволиберальная партия «Тиса» евродепутата Петера Мадьяра одержала победу на выборах в Венгрии, получив в парламенте 138 мест из 199.

Такие результаты опубликовало национальное избирательное бюро после подсчета 98,63% поданных голосов. По мнению экспертов, проверка оставшихся бюллетеней уже не ничего не изменит.

Ранее премьер-министр Виктор Орбан уже признал поражение своей партии «Фидес»: 16-летнее правление альянса завершилось.

На момент обработки 72,44% голосов, он уже отмечал, что результаты выборов «понятны» и болезненны для правящей партии, хоть и не окончательны.

По окончании парламентских выборов в Будапеште люди вышли на улицы города. Победа «Тисы» серьезно перевернет не только политический курс Венгрии, но и всей Европы. Перемена почувствуется только через 30 дней, когда будет сформировано новое правительство.

Голосование прошло при рекордной явке — более восьми миллионов человек. Избирательные участки работали с шести утра до семи вечера. Подсчет голосов продолжается. От финальных результатов зависит, кто станет следующим премьер-министром страны.

