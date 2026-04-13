Россиянам рассказали, можно ли выносить рассаду на балкон

Дарья Бруданова
Есть теплолюбивые и холодостойкие растения. Первые выносить на балкон не стоит, иначе они погибнут.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Агроном Абрамова: рассада томатов и огурцов погибнет на балконе при -1 градусе

Весной многие дачники выносят рассаду на балкон, однако некоторые виды культур не могут перенести даже небольшое похолодание ночью. Об этом Газета.ру рассказал доцент кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского ГАУ, кандидат сельскохозяйственных наук Галина Абрамова.

К таким растениям относят, например, томаты, перец, баклажаны и кабачки. Они погибают при понижении температуры до -1 градуса. При этом эксперт отметила, что никакое предварительное закаливание не поможет.

Галина Абрамова уточнила: есть холодостойкие растения. Речь про капустные культуры. Так, белокочанную, брокколи, кале и кольраби можно постепенно приучать к холоду и выносить на балкон. Они могут выдержать понижение температуры до -6 градусов. Лук, шпинат, морковь, свекла тоже способные пережить небольшой холод на стадии рассады.

«Если балкон застеклен, температура там обычно на 5–10 градусов выше уличной, и холодостойкую рассаду там держать вполне можно», — сказала собеседница газеты.

Абрамова добавила, что теплолюбивые культуры все же лучше выносить на открытый воздух тогда, когда ночная температура будет стабильно держаться выше +10 градусов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как правильно высаживать рассаду огурцов без почвы. Для этого способа необходимо взять бумажное полотенце, сложить его в три-четыре слоя и положить в контейнер. Затем полотенце нужно полить теплой водой. Важно, чтобы оно было влажным, но без луж. После этого семена огурцов раскладывают по поверхности полотенца.

