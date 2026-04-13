Капремонт и налоги: какие льготы положены пенсионерам после 70 лет

Россиянам напомнили о ряде льгот для пенсионеров после 70 лет

Достижение 70-летнего возраста — это не только важный жизненный этап, но и момент, когда государственная поддержка становится заметно шире.

При этом значительная часть пенсионеров просто не пользуется положенными мерами помощи — зачастую из-за незнания. В 2026 году действует целый набор льгот, способных снизить расходы на жилье, налоги и даже лечение. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Возврат за капремонт

Одна из самых ощутимых мер поддержки — компенсация взносов на капитальный ремонт. После 70 лет пенсионеру возвращают 50% от уплаченной суммы, а после 80 — уже 100%. Фактически это означает, что пожилые люди могут полностью избавиться от этой статьи расходов.

Однако есть условия. Льгота доступна только собственникам жилья, которые проживают в квартире и не имеют других объектов недвижимости.

Кроме того, важно, кто зарегистрирован вместе с пенсионером. Если в квартире прописаны работающие родственники, компенсация не положена. А вот совместное проживание с другими неработающими пенсионерами или инвалидами первой и второй группы допускается.

Есть и ограничения по площади. Для одного человека компенсируют до 33 квадратных метров, для пары — до 42, а если проживает больше людей — по 18 «квадратов» на каждого. За излишки придется платить самостоятельно.

Чтобы начать получать деньги, нужно подать заявление — через соцзащиту или МФЦ. Пока автоматического назначения нет, хотя такие инициативы уже обсуждаются.

Меньше налогов

Пенсионеры имеют право не платить налог на имущество — но только за один объект каждого типа. Это может быть квартира, дом или гараж. Если объектов несколько, освобождение применяется к одному — обычно к тому, где налог выше.

С земельными участками действует правило «шести соток». Из общей площади вычитается 600 квадратных метров, и налог начисляется только на оставшуюся часть. Если участок меньше или равен этой площади, платить не нужно вовсе.

С 2026 года большинство налоговых льгот предоставляется автоматически. Но специалисты советуют проверять начисления — через личный кабинет налогоплательщика или квитанции.

Прибавка к пенсии

Сам по себе возраст 70 лет не дает автоматической надбавки. Зато после 80 лет фиксированная часть страховой пенсии увеличивается в два раза. В 2026 году это почти 9600 рублей.

Повышение начисляют с первого числа месяца, следующего за днем рождения. То есть деньги приходят не сразу, а с небольшой задержкой.

Если общий доход пенсионера ниже прожиточного минимума (в 2026 году он составляет 16 288 рублей), государство доплачивает разницу.

Дополнительные выплаты предусмотрены и за иждивенцев — например, студентов-очников или инвалидов. За каждого можно получить примерно треть фиксированной выплаты. Но не более чем за троих.

Также предусмотрена компенсация для тех, кто ухаживает за пожилыми людьми старше 80 лет — около 1200 рублей в месяц.

Лекарства, поездки и санаторий

Пенсионерам доступен набор социальных услуг. В него входят бесплатные лекарства по рецепту, санаторное лечение при наличии показаний и проезд к месту лечения.

Денежный эквивалент этого пакета — около 1825 рублей в месяц. Но получить его «на руки» можно только при отказе от натуральных льгот.

Выбор зависит от ситуации. Если лекарства дорогие и нужны регулярно, выгоднее оставить их в натуральной форме. Если медицинские расходы минимальны — можно взять деньги.

Отказ оформляется через заявление до 1 октября и начинает действовать с нового года. При этом можно отказаться не от всего пакета, а только от отдельных его частей.

Региональные бонусы

Помимо федеральных мер поддержки, в каждом регионе есть свои программы. Это может быть бесплатный проезд, компенсации за коммунальные услуги или налоговые послабления.

Например, в одних регионах пенсионерам дают транспортные карты, в других — освобождают от транспортного налога при определенных условиях.

Поэтому важно уточнять информацию в местных органах соцзащиты — иногда именно региональные льготы оказываются самыми выгодными.

Без заявления ничего не будет

Несмотря на автоматизацию некоторых процессов, многие льготы требуют личного обращения. Сделать это можно через МФЦ, портал Госуслуги или отделение Социального фонда.

Обычно нужны паспорт, документы на жилье, сведения о составе семьи и подтверждение отсутствия работы. В отдельных случаях могут запросить дополнительные справки.

Главное — не затягивать. Льготы начинают действовать только с момента обращения. За прошедшее время деньги не возвращаются.

