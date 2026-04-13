Водителей ждет неприятный сюрприз: права могут аннулировать в любой момент

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Проверка вскрыла странности в документах, которые долгое время никто не замечал.

Из-за чего можно лишиться водительских прав в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Водителей массово лишают прав из-за поддельных медицинских справок

Тысячи автомобилистов могут в ближайшее время остаться без водительских удостоверений. Причиной стали сомнительные медицинские справки, которые использовались при получении прав и вызвали вопросы у проверяющих органов, сообщает МК.

Как выяснилось, история связана с частной клиникой на улице Рудневка в Москве. Учреждение официально имеет право выдавать медицинские заключения для водителей. Однако проверка показала несоответствия в документах, которые предоставляли граждане в ГИБДД.

Многие справки оформлены на бланках, якобы принадлежащих этой клинике, но выданы задолго до того, как учреждение получило соответствующие полномочия. Более того, в тот период медорганизация вообще не проводила обследования будущих водителей и не оказывала подобных услуг.

Дополнительные сомнения вызвал и формат самих бланков — они не совпадали с утвержденными образцами. Это позволило сделать вывод, что документы могли быть поддельными и фактически не имеют юридической силы.

После выявления нарушений прокуратура начала добиваться через суд аннулирования водительских удостоверений, полученных на основании таких справок. Судебные инстанции уже поддержали эти требования.

Решения о лишении прав приняты не только в Москве, но и в других регионах, включая Калужскую область. На данный момент известно о 2714 случаях использования поддельных документов, и число исков продолжает расти.

Эксперты не исключают, что проверки могут затронуть и другие медицинские учреждения, если будут выявлены аналогичные нарушения.

