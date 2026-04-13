Мальчишник обернулся трагедией: жених случайно застрелил друга

Дарья Орлова
Дарья Орлова 33 0

Праздник обернулся трагедией из-за роковой случайности.

Жених застрелил друга на мальчишнике что случилось причины

В США жених случайно застрелил своего друга на мальчишнике

В США празднование мальчишника закончилось гибелью человека из-за случайного выстрела жениха. Об этом сообщило издание KXII.

По данным источника, 22-летний Нолан Дэйн Энджел собирался жениться и пригласил компанию близких друзей в арендованный дом, чтобы отметить это событие.

В разгар праздника присутствующие услышали подозрительные звуки — некто начал стучать в дверь. Хозяин вечеринки, вооруженный пистолетом, решил применить оружие против незванного гостя.

Как пояснил сам подозреваемый, он и его друзья были встревожены стуком в дверь, который раздался глубокой ночью. Увидев через стекло силуэт неизвестного человека, Энджел предположил, что в дом пытается проникнуть злоумышленник.

Не раздумывая, молодой человек открыл огонь по темной фигуре. После того как оппонент упал на землю, участники праздника выбежали на крыльцо и осознали масштаб ошибки.

Потерпевшим оказался их близкий товарищ, 21-летний Брейден Ульман, который, судя по всему, решил приехать на праздник значительно позже других.

Прибывшие на место происшествия медики обнаружили пострадавшего с тяжелым ранением в области грудной клетки. Ульмана экстренно госпитализировали и врачи констатировали его смерть.

На данный момент правоохранительные органы задержали жениха, в отношении него возбуждено уголовное дело. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства инцидента, включая правомерность хранения и использования огнестрельного оружия в ту ночь.

Вместо свадебного торжества молодому человеку теперь грозит длительное судебное разбирательство и тюремный срок.

