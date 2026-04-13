Слухи о «краже гениталий» привели к самосудам на Занзибаре

Дарья Орлова
Паника среди местных жителей обернулась насилием и уголовными делами.

Фото: www.globallookpress.com/Samir Bol

В Танзании начались задержания после распространения слухов, вызвавших волну самосудов на острове Занзибар. По данным Nation Africa, под стражу взяли десятерых мужчин, которых подозревают в распространении ложной информации.

Все задержанные — в возрасте от 18 до 55 лет. Ранее они обращались в полицию с заявлениями о якобы исчезновении гениталий после контактов с незнакомыми людьми или поездок в общественном транспорте.

После обращений заявителей направили на медицинское обследование. Врачи не подтвердили их слова — никаких физических изменений обнаружено не было.

Тем не менее слухи быстро распространились среди местных жителей и спровоцировали агрессию в отношении случайных людей. В результате пострадали невиновные.

Один из таких случаев произошел в районе Киджичи. Там группа мотоциклистов ворвалась в дом местного предпринимателя, которого заподозрили в причастности к «кражам». Мужчину избили, а его жилье разгромили и вынесли из него имущество, включая телевизор.

Комиссар полиции Ричард Мчонву предупредил, что за распространение подобных слухов предусмотрена ответственность. Речь может идти не только о ложных показаниях, но и о преступлениях, связанных с нарушением общественного порядка и хищением чужого имущества.

Правоохранительные органы продолжают работу, чтобы остановить распространение паники и предотвратить новые случаи самосуда.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:50
«Все изменилось»: американский певец Джо Линн Тернер о России спустя 37 лет
11:45
«Чудовищные заявления и шаги»: Захарова об отношении Франции к России
11:42
Искали пять лет: Супермодель Ирина Шейк оказалась должна приставам
11:38
«Болезненный результат»: Виктор Орбан признал поражение на выборах
11:33
Собянин: открылся прием заявок на городскую премию для молодых ученых
11:29
Заметили в последний момент: пешеходы чудом спаслись от наезда автомобилей

Сейчас читают

Мальчишник обернулся трагедией: жених случайно застрелил друга
Ребенок оказался под лавиной в Дагестане: начата спасательная операция
Сезонная ловушка: рыбаки рискуют попасть на крупный штраф и тюремный срок
Ждем конец света? Потеряет ли Земля на 7 секунд гравитацию 12 августа 2026 года

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео