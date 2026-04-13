Тайный роман раскрыт: Мирослава Карпович выходит замуж
Торжество может состояться в ближайшее время.
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Актриса Мирослава Карпович планирует выйти замуж за своего коллегу по театральной сцене Евгения Банифатова в ближайшее время. Об этом сообщает StarHit.ru.
Поклонники артистки давно подозревали о романтической связи между исполнителями главных ролей в постановке «Мастер и Маргарита».
Однако подтверждение скорой смены семейного статуса появилось только сейчас. Карпович написала в соцсетях, что не видела смысла афишировать личную жизнь в медийном пространстве, но теперь готова прервать молчание.
«Мы не выставляли отношения напоказ, зачем это в медиа? Раз сейчас все узналось, можно прервать молчание. Мы заканчиваем тур спектаклей „Мастер и Маргарита“ и, выдохнув, отправляемся на нашу свадьбу, для меня это очень важно», — отметила актриса.
По данным издания, торжественное мероприятие может быть организовано уже в мае, а на июнь запланирован свадебный медовый месяц.
Подготовка к церемонии проходит в ускоренном режиме, так как из-за плотной занятости и специфики работы у Карпович практически нет свободного времени.
В театральных кругах и социальных сетях также активно обсуждают детали их взаимоотношений. Очевидцы заметили, что пара делила общую гримерку, хотя мужчины и женщины в театре занимают разные помещения.
Инсайдеры утверждают, что актриса уже вовсю обсуждает нюансы предстоящей регистрации брака, включая поиск профессионального видеографа для съемок торжества.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Нашли ошибку?