Тайный роман раскрыт: Мирослава Карпович выходит замуж

|
Диана Кулманакова
Торжество может состояться в ближайшее время.

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса Мирослава Карпович планирует выйти замуж за своего коллегу по театральной сцене Евгения Банифатова в ближайшее время. Об этом сообщает StarHit.ru.

Поклонники артистки давно подозревали о романтической связи между исполнителями главных ролей в постановке «Мастер и Маргарита».

Однако подтверждение скорой смены семейного статуса появилось только сейчас. Карпович написала в соцсетях, что не видела смысла афишировать личную жизнь в медийном пространстве, но теперь готова прервать молчание.

«Мы не выставляли отношения напоказ, зачем это в медиа? Раз сейчас все узналось, можно прервать молчание. Мы заканчиваем тур спектаклей „Мастер и Маргарита“ и, выдохнув, отправляемся на нашу свадьбу, для меня это очень важно», — отметила актриса.

По данным издания, торжественное мероприятие может быть организовано уже в мае, а на июнь запланирован свадебный медовый месяц.

Подготовка к церемонии проходит в ускоренном режиме, так как из-за плотной занятости и специфики работы у Карпович практически нет свободного времени.

В театральных кругах и социальных сетях также активно обсуждают детали их взаимоотношений. Очевидцы заметили, что пара делила общую гримерку, хотя мужчины и женщины в театре занимают разные помещения.

Инсайдеры утверждают, что актриса уже вовсю обсуждает нюансы предстоящей регистрации брака, включая поиск профессионального видеографа для съемок торжества.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
76.97
-0.87 90.01
-0.87
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:50
«Все изменилось»: американский певец Джо Линн Тернер о России спустя 37 лет
11:45
«Чудовищные заявления и шаги»: Захарова об отношении Франции к России
11:42
Искали пять лет: Супермодель Ирина Шейк оказалась должна приставам
11:38
«Болезненный результат»: Виктор Орбан признал поражение на выборах
11:33
Собянин: открылся прием заявок на городскую премию для молодых ученых
11:29
Заметили в последний момент: пешеходы чудом спаслись от наезда автомобилей

Сейчас читают

Мальчишник обернулся трагедией: жених случайно застрелил друга
Ребенок оказался под лавиной в Дагестане: начата спасательная операция
Сезонная ловушка: рыбаки рискуют попасть на крупный штраф и тюремный срок
Ждем конец света? Потеряет ли Земля на 7 секунд гравитацию 12 августа 2026 года

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео