Мальчику, пострадавшему от взрыва петарды, ампутировали часть пальцев

Элина Битюцкая

Ребенка экстренно доставили на вертолете в центр имени Рошаля в Красногорске.

Подросток лишился пальцев при взрыве петарды в Орехово-Зуеве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

Мальчик, пострадавший от взрыва петарды в подмосковном Орехово-Зуеве, перенес ампутацию части пальцев. Об этом сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

На видео, ранее опубликованном 5-tv.ru, видно, как двое мальчиков что-то подбирают с земли и разглядывают. Один из них убирает находку в карман, после чего раздается взрыв. Облако белого дыма ударяет детям в лица. Один школьник убегает, второй падает на колени.

В результате инцидента, произошедшего 12 апреля на улице Бугрова, 11-летний ребенок получил серьезные ранения. Его в экстренном порядке на вертолете доставили в «Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля» в Красногорске.

По словам матери пострадавшего, в тот день сын вместе с одноклассником собирался пойти в пиццерию.

Состояние мальчика после ампутации врачи оценивают как удовлетворительное.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Подмосковье школьник подорвался на найденной петарде и лишился пальцев.

