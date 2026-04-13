Момент взрыва петарды в кармане подростка в Орехово-Зуеве попал на видео

Ребенка на вертолете доставили в клинический центр в Красногорске.

В Орехово-Зуеве подросток остался без пальцев в результате взрыва петарды

В Орехово-Зуеве подросток лишился пальцев в результате взрыва петарды. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с места происшествия.

На записи видно, как двое мальчиков что-то подбирают с земли и рассматривают. Потом один из них убирает найденный предмет в карман. После этого происходит взрыв. Облако белого дыма ударяет детям в лица.

Один из школьников убегает, а второй падает на колени. В результате случившегося 11-летний мальчик получил ранения, в том числе лишился пальцев.

Его экстренно доставили на вертолете в «Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля» в Московскую область, в город Красногорск.Инцидент произошел 12 апреля на улице Бугрова. По словам матери пострадавшего, ее сын вместе с одноклассником в этот день должен был пойти в пиццерию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в подмосковных Люберцах возбуждено уголовное дело после взрыва петарды, в результате которого пострадал 16-летний подросток. По предварительным данным, он нашел пиротехническое устройство, которое взял с собой. Вскоре оно взорвалось в его руках.

