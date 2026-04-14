Опаснейшие страны: 76 направлений, куда туристам не советуют ехать и почему

Daily Mail: для туристов признаны критически опасными 76 стран

В мире значительно увеличилось количество зон, признанных небезопасными для путешествий из-за войн, терроризма и разгула преступности. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно актуальным данным Форин-офиса, на сегодняшний день опасными считаются 76 из 226 стран и территорий планеты. При этом «красный список», подразумевающий полный отказ от поездок, включает 14 государств, среди которых числятся Иран, Афганистан, Сирия и Йемен.

С 2019 года перечень опасных направлений пополнился 12-ю новыми позициями. Эксперты отмечают, что эскалация конфликтов на Ближнем Востоке превратила бывшие туристические центры в закрытые зоны.

В список наиболее рискованных мест также попало Гаити, где фиксируется критический уровень активности банд и похищений людей. В Африке крайне опасными остаются Мали, Нигер, Буркина-Фасо и Южный Судан из-за политической нестабильности и деятельности радикальных группировок.

Несмотря на официальные предупреждения, в социальных сетях набирает популярность тренд на экстремальные поездки в закрытые страны.

Основатель компании Untamed Border (организация, которая организует экспедиции и поездки в удаленные и редко посещаемые уголки мира) Джеймс Уиллкокс отмечает, что современные путешественники стали чаще игнорировать государственные запреты.

По его словам, доступность оперативной информации и личные связи с людьми на местах создают у многих ощущение, что реальная ситуация в таких регионах, как Афганистан или Ирак, менее абстрактна и опасна, чем ее представляют официальные власти.

Тем не менее, британские власти напоминают, что консульская поддержка в «красных зонах» практически невозможна.

