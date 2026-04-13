Российских спортсменов по водным видам спорта допустили до соревнований с флагом

Для взрослых атлетов отменили нейтральный статус, а юниоры получили равные права тремя годами ранее.

Российских пловцов допустили до турниров с флагом

Всемирная федерация водных видов спорта (World Aquatics) разрешила спортсменам старшего возраста из России и Белоруссии участвовать в международных турнирах под своими флагами и с национальными гимнами. Об этом сообщается в заявлении организации.

«Мы полны решимости сделать так, чтобы бассейны и открытые водные площадки оставались местами, где спортсмены из всех стран могли бы собираться вместе для мирных соревнований», — заявил президент организации Хусейн Аль Мусаллам.

Всемирное бюро водных видов спорта внесло соответствующие поправки в Руководящие принципы, которые реализуются Подразделением по обеспечению честности в водных видах спорта (AQIU).

Ранее, начиная с 2023 года, атлеты из России и Белоруссии могли выступать только в статусе нейтральных индивидуальных спортсменов. Позже к ним присоединились команды. Для юных спортсменов (юниоров) послабления действовали уже некоторое время: им было разрешено соревноваться наравне со сверстниками из других стран.

Однако для взрослых сохраняются строгие критерии допуска.

Чтобы получить право участвовать в соревнованиях, спортсмены из России и Белоруссии обязаны успешно пройти как минимум четыре последовательные антидопинговые проверки, проводимые в партнерстве с Международным агентством по тестированию (ITA), а также проверку биографических данных в AQIU.

Помимо допуска спортсменов, Россия и Белоруссия также восстанавливают свои полноправные права членства в федерации в соответствии со статьей шесть Всемирной конституции по водным видам спорта.

+5° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
76.97
-0.87 90.01
-0.87
