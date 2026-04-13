La Gazzetta: голливудская актриса обвинила Кэти Перри в насилии*

Популярная американская певица Кэти Перри оказалась в центре громкого скандала после публичных обвинений в сексуальных домогательствах. О насилии со стороны поп-звезды сообщила актриса Руби Роуз, передает La Gazzetta dello Sport.

По словам пострадавшей, инцидент произошел около 20 лет назад в австралийском ночном клубе, расположенном в Мельбурне. Роуз решилась нарушить молчание только сейчас, опубликовав соответствующий пост в социальной сети Threads**.

Актриса подчеркнула, что долгое время не могла открыто говорить о случившемся из-за психологической травмы. Ранее она пыталась преподнести эту ситуацию как «забавную пьяную историю», чтобы справиться с внутренним дискомфортом.

Недавно Роуз исполнилось 40 лет, и она решила рассказать о произошедшем. Актриса заявила, что пришло время раскрыть истинное лицо исполнительницы.

Подробности инцидента, изложенные пострадавшей, шокировали общественность. Роуз утверждает, что Перри подошла к ней, когда та отдыхала, и совершила действия сексуального характера без согласия*.

«Она увидела, что моя голова лежит на коленях у моего друга. Она приблизилась, наклонилась и потерлась своим влагалищем* о мое лицо», — отметила актриса.

Руби добавила, что ее реакция была мгновенной. От шока и отвращения ее стошнило прямо на поп-звезду.

Несмотря на серьезность обвинений, Роуз не планирует подавать официальный судебный иск против певицы. Тем не менее она подчеркнула свою готовность отстаивать правоту в суде, если Кэти Перри решит обвинить ее в клевете.

«Она не подаст на меня в суд, потому что это действительно произошло. У меня есть фотографии, и это случилось на глазах у нескольких свидетелей», — резюмировала актриса.

На текущий момент официальные представители Кэти Перри и сама исполнительница никак не прокомментировали данные заявления.

Ситуация осложняется тем, что после инцидента в Мельбурне певица помогала Роуз с получением американской визы. Это, по мнению актрисы, было частью манипулятивного поведения звезды и заставляло ее хранить тайну долгие годы.

Сейчас Перри находится на пике медийной активности из-за своего мирового турне и громкого романа с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

