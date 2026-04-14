В восьми регионах России 21 апреля объявлено выходным днем

Диана Кулманакова

В восьми российских регионах вторник, 21 апреля, официально объявлен нерабочим днем в связи с Днем поминовения усопших — Радоницей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта президентской академии РАНХиГС Татьяну Подольскую.

Согласно предоставленной информации, дополнительные выходные введены в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Брянской, Иркутской, Саратовской и Пензенской областях. Кроме того, к празднованию Дня поминовения усопших присоединятся Кабардино-Балкарская Республика и Адыгея.

Отдельный график отдыха предусмотрен для жителей Карачаево-Черкесской Республики. Как уточнила эксперт, в этом регионе нерабочим днем в честь Радоницы станет не вторник, а понедельник — 20 апреля.

По словам Татьяны Подольской, практика установления выходных в дни значимых религиозных праздников положительно сказывается на микроклимате в трудовых коллективах. Такое решение позволит верующим гражданам уделить время поминальным обрядам и посещению кладбищ без ущерба для рабочего процесса.

Радоница традиционно отмечается на девятый день после Пасхи и считается главным днем поминовения близких в православной традиции. В 2026 году этот день выпадает на 21 апреля.

