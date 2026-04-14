Неожиданный удар: в Словении готовят референдум по выходу из НАТО

В Словении готовят референдум по выходу из НАТО

Неожиданный удар по репутации НАТО нанесла Словения. Новый спикер парламента страны заявил, что его партия проведет референдум по выходу из альянса.

В интервью политик рассказал, что власти намерены вести независимую суверенную политику. И отдельно подчеркнул, что не хочет, чтобы словенцев втягивали в чужие военные и дипломатические конфликты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мировые СМИ оценили перспективы отношений США и НАТО после встречи Дональда Трампа с генеральным секретарем альянса Марком Рютте. Американский лидер выразил недовольство тем, что европейские союзники не выполнили обязательства по Ирану: отказали в защите торговых судов в Ормузском проливе и не разрешили использовать некоторые базы для нападения.

Трамп в соцсети Truth Social написал, что НАТО не было рядом, когда они были нужны, и не будет рядом, если понадобятся снова, упомянув Гренландию как «большой, плохо управляемый кусок льда». Как отмечает Bloomberg, Трамп на протяжении двух сроков относился к альянсу с пренебрежением и способен если не вывести США из блока, то сильно подорвать позиции страны там, хотя американские военные играют центральную роль в безопасности Европы.

The Guardian пишет, что Трамп был «явно разочарован» отказом союзников присоединиться к войне против Ирана.

