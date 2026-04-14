Неожиданный удар: в Словении готовят референдум по выходу из НАТО

Власти страны намерены вести суверенную политику, подчеркнул спикер парламента.

Неожиданный удар по репутации НАТО нанесла Словения. Новый спикер парламента страны заявил, что его партия проведет референдум по выходу из альянса.

В интервью политик рассказал, что власти намерены вести независимую суверенную политику. И отдельно подчеркнул, что не хочет, чтобы словенцев втягивали в чужие военные и дипломатические конфликты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мировые СМИ оценили перспективы отношений США и НАТО после встречи Дональда Трампа с генеральным секретарем альянса Марком Рютте. Американский лидер выразил недовольство тем, что европейские союзники не выполнили обязательства по Ирану: отказали в защите торговых судов в Ормузском проливе и не разрешили использовать некоторые базы для нападения.

Трамп в соцсети Truth Social написал, что НАТО не было рядом, когда они были нужны, и не будет рядом, если понадобятся снова, упомянув Гренландию как «большой, плохо управляемый кусок льда». Как отмечает Bloomberg, Трамп на протяжении двух сроков относился к альянсу с пренебрежением и способен если не вывести США из блока, то сильно подорвать позиции страны там, хотя американские военные играют центральную роль в безопасности Европы.

The Guardian пишет, что Трамп был «явно разочарован» отказом союзников присоединиться к войне против Ирана.

