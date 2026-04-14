«Только с разрешения соседей»: можно ли спускаться с верхних полок в поездах

Пассажиры поездов могут спускаться с верхних полок без разрешения соседей

В интернете активно распространяется информация о якобы введенных ограничениях для пассажиров поездов, занимающих верхние полки.

В публикациях утверждается, что теперь им необходимо получать согласие соседей с нижних мест, чтобы спуститься вниз. Однако эти сведения не соответствуют действительности.

Согласно вирусным сообщениям, новые правила якобы запрещают пассажирам с верхних полок пользоваться нижними без разрешения их владельцев. Исключение, как утверждается, делается только для приема пищи в строго определенные часы — утром, днем и вечером.

Авторы таких постов даже указывают конкретные временные интервалы: завтрак с 07:00 до 10:00, обед с 12:00 до 15:00 и ужин с 19:00 до 21:00. В остальное время, по их версии, спуск на нижнюю полку без согласия попутчика невозможен.

При этом в подобных публикациях ссылаются на якобы новые требования, которые, по словам их авторов, должны повысить комфорт пассажиров и снизить число конфликтов в вагонах.

На самом деле речь идет не о новых правилах, а о неверной трактовке уже действующих норм. Положение, регулирующее использование мест в поездах, было закреплено еще приказом Минтранса России № 352 от 5 сентября 2022 года, который вступил в силу с осени 2023 года.

Согласно этим правилам, пассажир, занимающий верхнюю полку, имеет право воспользоваться местом у столика для приема пищи. Если договориться с соседями не удается, вмешивается проводник, и тогда пассажир с нижней полки обязан уступить место.

«Время для приема пищи составляет в утренние часы (с 07:00 до 10:00) и вечерние часы (с 19:00 до 21:00) не более 30 минут, в обеденное время (12:00 до 15:00) не более одного часа», — отметили в правилах.

Таким образом, действующие нормы действительно устанавливают временные рамки для использования столика, однако они не вводят запрета на спуск с верхней полки и не требуют обязательного согласия других пассажиров для этого.

В остальное время вопрос использования пространства решается по взаимной договоренности, без каких-либо новых ограничений.

