Проглотил и забыл: мужчина 20 лет жил с ртутным градусником в животе

SСМР: у мужчины обнаружили в кишечнике градусник, который он проглотил в детстве

В китайском городе Вэньчжоу врачи извлекли из двенадцатиперстной кишки 32-летнего пациента ртутный градусник. Медицинский прибор находился в его организме в течение 20 лет. Об этом сообщает South China Morning Post.

Мужчина обратился в больницу с жалобой на острые боли в области живота. Проведенное сканирование шокировало медиков. На снимках был отчетливо виден инородный предмет. Как выяснилось, пациент случайно проглотил устройство еще в 12-летнем возрасте. Однако из-за страха, что его отругают родители, решил скрыть случившееся. Со временем он просто забыл об инциденте.

Ситуация требовала немедленных действий, так как кончик стеклянного прибора упирался непосредственно в стенку кишечника. Специалисты предупредили о критическом риске перфорации (нарушение целостности стенки органа, при котором содержимое желудка или кишечника поступает в брюшную полость) и возможности начала обширного внутреннего кровотечения. Это могло привести к летальному исходу.

В ходе экстренной операции хирургам удалось аккуратно извлечь опасный объект. Стеклянный корпус термометра остался абсолютно целым, несмотря на столь длительное пребывание в организме. Единственным изменением стало то, что нанесенная на поверхность шкала температур практически полностью стерлась.

Врачи подчеркнули, что мужчине невероятно повезло. Разлив ртути внутри организма привел бы к тяжелому отравлению.

На данный момент здоровью мужчины ничего не угрожает, он восстанавливается под присмотром специалистов.

