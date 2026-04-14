Конец карьеры? У кого из задержанных турецких звезд нашли в анализах наркотики

В Турции у актрисы Санджактутан и блогера Алибаша нашли в анализах наркотики

В Турции продолжается громкое расследование, связанное с представителями шоу-бизнеса. В рамках антинаркотической операции у ряда известных персон обнаружили запрещенные вещества в анализах.

По данным издания Haberturk, следы кокаина были выявлены у актрисы Хафсанур Санджактутан, певца Эмира Джана Игрека и блогера Огюна Алибаша. Все они прошли медицинское освидетельствование, сдав образцы волос, крови и мочи в Институте судебной медицины.

Расследование стало частью масштабной кампании, инициированной Главной прокуратурой Стамбула. Ранее в городе прошла серия задержаний, в ходе которой под стражу были взяты девять представителей турецкой индустрии развлечений.

Среди них оказались актер Ибрагим Челиккол, певицы Бенгю, Симге Сагын и Мелек Моссо, исполнитель Мустафа Джеждели, дизайнер Сипахи Хаджисулейманоглу, а также продюсер Илькай Сенджан. Всем им вменяли возможное хранение или употребление запрещенных веществ, а также создание условий для их использования.

При этом расследование охватывает не только задержанных. Еще в марте в рамках этого же дела давала показания актриса Ханде Эрчел, известная по сериалу «Постучись в мою дверь». В отношении нее был выписан ордер на арест, однако на тот момент она находилась за пределами страны.

О произошедшем артистка узнала из сообщений в СМИ. Вернувшись в Турцию, она начала взаимодействовать с правоохранительными органами и также сдала необходимые анализы — образцы волос и крови, которые были направлены на экспертизу и оказались чисты.

Расследование продолжается, а число фигурантов громкого дела может увеличиться.

