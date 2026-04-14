Вычисляет уклонистов от уплаты налогов по соцсетям: в США появился ИИ-доносчик

Диана Кулманакова 34 0

Информаторы могут рассчитывать на вознаграждение до 30% от суммы доначисленных пошлин.

Пользователь соцсети X под ником camolNFT создал автоматическую систему на базе проекта OpenClaw, которая выявляет в соцсетях тех, кто скрывает доходы. Чат-бот отправляет на улонистов жалобы в налоговую службу США (IRS). Об этом сообщает Газета.ру.

Как работает алгоритм

Искусственный интеллект отслеживает посты, где люди прямо или косвенно упоминают неофициальные заработки: криптовалютные сделки, выигрыши в ставках, перепродажу товаров или расчеты наличными.

Система действует полностью без участия человека. Она делает скриншоты подозрительных публикаций, сохраняет данные профилей, а затем автоматически заполняет форму для информаторов на сайте IRS.

После этого бот отправляет жалобу и ждет обратную связь от ведомства.

Сколько уже отправлено заявок

По данным разработчика, на данный момент ИИ-агент подал более 4,2 тысячи обращений. Информаторы могут рассчитывать на вознаграждение до 30% от суммы доначисленных налогов.

Автор проекта заявляет, что потенциально система может приносить более 500 тысяч долларов в год. При этом он намерен полностью декларировать все полученные средства.

