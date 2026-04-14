Отдых на 1 и 9 Мая в 2026 году: как распределятся выходные и рабочие дни

Выходные на 1 и 9 мая будут разделены между собой рабочими днями

Майские праздники в 2026 году снова станут одним из самых ожидаемых периодов отдыха, однако в этот раз привычных длинных каникул без перерыва не будет.

Нерабочие дни, связанные с Праздником весны и труда и Днем Победы, разделят на два отдельных блока. Именно поэтому месяц получится удобным для коротких поездок и выездов за город, но не даст ощущения сплошного праздничного марафона.

В начале месяца россияне будут отдыхать по случаю 1 Мая. Праздничный день выпадает на пятницу, поэтому вместе с обычными выходными 2 и 3 мая образуется три дня отдыха подряд.

Затем последует рабочая пятидневка, после которой начнется вторая волна майских выходных — уже ко Дню Победы. В 2026 году 9 мая приходится на субботу, а 10 и 11 мая становятся дополнительными днями отдыха за счет переноса. В результате и на первые, и на вторые майские россияне получают по три выходных дня подряд.

Что будет с рабочими днями между праздниками

Между двумя праздничными блоками в мае 2026 года остается полноценная рабочая неделя. Трудиться придется с 4 по 8 мая включительно, то есть пять дней подряд. При этом в этот промежуток сокращенных рабочих дней не предусмотрено.

Именно эта особенность делает май 2026 года не таким расслабленным, как в некоторые предыдущие годы, когда праздничные даты объединялись в один длинный период отдыха. Здесь же график устроен иначе: сначала короткая передышка в начале месяца, затем обычная работа, а после — еще один праздничный блок.

Каким будет производственный календарь на май

Производственный календарь на май 2026 года утвержден официально и будет использоваться всеми работодателями — как государственными, так и частными. Всего в месяце 31 календарный день. Из них рабочими при стандартной пятидневной неделе будут 19 дней, а выходных и праздничных — 12.

Из-за большого количества нерабочих дат май традиционно считается месяцем с пониженной нормой рабочего времени. Для тех, кто трудится по графику 40 часов в неделю, она составит 151 час. При 36-часовой неделе норма рабочего времени в мае будет равна 147,2 часа, а при 24-часовой — 90,2 часа.

Такой календарь важен не только для кадровых служб и бухгалтерии, но и для самих работников, поскольку от количества рабочих дней зависят расчеты зарплаты, отпускных и компенсаций.

Почему май считается особенным месяцем

Май почти всегда воспринимается как месяц, в котором рабочий ритм сбивается из-за праздников. В 2026 году это ощущение сохранится. Количество рабочих дней будет ниже, чем во многих других месяцах, а значит, и общее распределение труда и отдыха окажется не совсем стандартным.

Именно из-за пониженной нормы рабочего времени май влияет и на финансовые расчеты. Для одних сотрудников это возможность отдохнуть подольше, для других — повод внимательнее отнестись к тому, когда именно брать отпуск и насколько это будет выгодно с точки зрения денег.

Можно ли заставить сотрудника выйти на работу

Вопрос работы в выходные и праздничные дни особенно актуален для тех, кого работодатель может попросить выйти в смену в майские даты.

По Трудовому кодексу России это возможно, но только при определенных условиях. В частности, необходимо письменное согласие самого работника. Кроме того, работа в такие дни допускается в ситуациях, когда деятельность организации не может быть приостановлена.

Если сотрудника все же привлекают к работе в праздничный день, закон предусматривает компенсацию. Это либо двойная оплата, либо предоставление дополнительного дня отдыха.

Стоит ли брать отпуск в мае

Май выглядит привлекательным месяцем для отпуска, если главная цель — максимально продлить отдых. За счет удачного сочетания выходных и праздничных дней даже несколько отпускных суток могут превратиться в длинные каникулы.

Например, если оформить отпуск с 4 по 8 мая, можно получить сразу 11 дней непрерывного отдыха. Это один из самых очевидных сценариев для тех, кто хочет использовать майские праздники как старт для полноценной поездки или просто паузы от работы.

Однако с финансовой точки зрения май не считается самым выгодным месяцем для отпуска. Причина в том, что в нем меньше рабочих дней, чем в большинстве других месяцев, а значит, стоимость одного рабочего дня оказывается выше. Отпускные же начисляются исходя из среднего заработка, и в итоге длительный отдых в мае не приносит дополнительной выгоды.

На чем основан такой график выходных

Порядок установления праздничных и выходных дней в России регулируется на федеральном уровне. Эти правила обязательны для всех работодателей вне зависимости от формы собственности, вида деятельности и внутреннего графика.

Официальные праздничные и нерабочие дни определяются сразу несколькими документами. Прежде всего это Трудовой кодекс России, который закрепляет перечень праздничных дат, описывает правила работы в выходные и способы компенсации.

Кроме того, каждый год правительство выпускает постановления о переносе выходных дней. На их основе составляется производственный календарь, где указываются рабочие, выходные, праздничные и предпраздничные даты, а также норма рабочего времени для разных режимов занятости.

Именно такой механизм и позволяет формировать график майских праздников. Если праздничный день совпадает с обычным выходным, его можно перенести на другой рабочий день.

Благодаря этому система становится более гибкой, а сами праздники — удобнее для планирования отдыха. Обычно соответствующие правительственные документы публикуются заранее, примерно за год до наступления нужного периода, чтобы работодатели и сотрудники могли заблаговременно выстроить графики, отпуска и рабочие смены.

Чем заняться на первые и вторые майские

Майские праздники традиционно остаются временем, когда страна не только отдыхает, но и активно путешествует, гуляет и выбирается на природу. Даже если в 2026 году праздничные периоды будут короче, это вряд ли повлияет на популярность майского отдыха.

Одним из самых востребованных форматов по-прежнему остаются поездки по России. Многие выбирают маршруты по Золотому кольцу, отправляются на Кавказ, на Алтай или в Калининград.

Такие путешествия удобны именно в формате коротких праздничных пауз, когда можно уехать на несколько дней без необходимости брать длительный отпуск.

Отдельное место в майском календаре занимает День Победы. Многие проводят эти выходные не только в поездках, но и на памятных мероприятиях, посвященных Великой Отечественной войне. Для кого-то это посещение акций памяти, для кого-то — семейный день, связанный с историей своих родных.

Не теряет популярности и классический формат майского отдыха — дача, пикники, прогулки на природе. Для многих россиян это уже устойчивая традиция: открыть сезон выездов за город именно в начале мая.

